30. Oktober 2018, 21:59 Uhr Ab Januar weniger Service Kürzere Öffnungszeiten

Kreissparkasse reduziert das Angebot in ihren Filialen

Bisher können Kunden der Kreissparkasse Bankgeschäfte in der Ebersberger Filiale noch zwischen 7.30 und 19 Uhr erledigen. Im kommenden Jahr aber werden die Öffnungszeiten in den Filialen und Geschäftsstellen im Landkreis drastisch reduziert. Größere Filialen haben vom 2. Januar an nur noch montags und donnerstags von 8.45 bis 13.30 Uhr sowie Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.45 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr geöffnet. Kleinere Geschäftsstellen haben sogar nur noch halbtags auf. Die Kreissparkasse begründet das damit, dass die "Öffnungszeiten der Kundennachfrage angepasst" würden.

Dabei hatte das Geldinstitut die Öffnungszeiten im Jahr 2016 sogar noch verlängert, damals hieß es, dass man nach der Schließung mehrerer kleinerer Filialen dennoch den Kunden ausreichend Beratungszeit bieten wolle. Laut Vorstand Andreas Frühschütz, der das Privatkundengeschäft verantwortet, wurden die längeren Öffnungszeiten aber von den Kunden nur teilweise in Anspruch genommen: "Insbesondere unser Angebot, Bankgeschäfte schon ab 7.30 Uhr zu erledigen, wurde nur verhalten genutzt." Ohnehin sei der Trend ungebrochen, dass Serviceleistungen vermehrt online und telefonisch oder an den Selbstbedienungsgeräten in Anspruch genommen würden. Termine für Beratungsgespräche könnten weiter auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.

Die neuen Öffnungszeiten für Ebersberg, Marienplatz; Grafing; Markt Schwaben, Marktplatz; Poing, Marktstraße, und Vaterstetten: Montag und Donnerstag von 8.45 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr sowie Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.45 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr. Für die Geschäftsstellen in Aßling, Baldham, Forstinning, Glonn, Kirchseeon, Steinhöring und Zorneding: Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.45 bis 12.30 Uhr, Montag und Donnerstag von 13.30 bis 18 Uhr.