10. Juni 2019, 10:57 Uhr 3000 Euro Schaden Unbekannte montieren Markisen von Lokal ab

Polizei sucht Zeugen für dreisten Diebstahl in Baldham

Auf eine ungewöhnliche und vor allem kriminelle Weise haben sich Unbekannte für die Freiluftsaison gerüstet: Sie stahlen die Markisen von einem Restaurant in der Karl-Böhm-Straße in Baldham. Wohl bereits in der Nacht auf Samstag wurden die an der Fassade befestigten elektrisch betriebenen Markisen abgeschraubt und mitgenommen. Die Markisen sind weiß und haben die Aufschrift "Restaurant Neruda", laut dem Geschädigten liegt der Wert der Beute bei etwa 3000 Euro. Wer den oder die Täter beim Abmontieren der Markisen beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Poing unter (08121) 9917-0 zu melden.