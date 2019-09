Am Donnerstag, 3. Oktober, lädt CSU-Chef Thomas Huber anlässlich des 30. Jubiläums des Mauerfalls zum traditionellen "Tag der Einheit-Tag der Begegnung" des CSU-Kreisverbandes Ebersberg ein. Dieses Veranstaltungsformat wurde 1991 vom damaligen CSU-Kreisvorsitzenden Richard Gürteler begründet und wird bis heute fortgeführt.

"Unsere bisherigen 28 Gastredner zeichnet aus, dass sie zur Lage unseres Landes nach der Wiedervereinigung Bemerkenswertes zu sagen hatten", so Huber. In diesem Jahr wird der ehemalige ungarische Minister und Abgeordnete Zoltán Balog in der Ebersberger Alm sprechen. "Zoltán Balog ist bestens mit den deutsch-ungarischen Beziehungen vertraut", so Huber über den Beauftragten und Sonderbotschafter des ungarischen Ministerpräsidenten, den er bei einem Delegationsbesuch im März diesen Jahres in Budapest persönlich kennengelernt hat. Balog ist unter anderem Präsident der Stiftung "Union für ein Bürgerliches Ungarn" und half als Seelsorger 1989 bei der Grenzöffnung Ungarns den Flüchtlingen aus der DDR.

Zu der Veranstaltung lädt der CSU-Kreisverband alle Mitglieder und interessierten Bürgerinnen und Bürger von 17 bis 19 Uhr herzlich auf die Ebersberger Alm ein. Die musikalische Begleitung übernimmt die Stadtkapelle Ebersberg.