11. Juni 2019, 21:55 Uhr 2000 Euro Schaden Zeugen für Unfallflucht gesucht

Ein Unbekannter hat am Pfingstsamstag einen in der Straße Am Postanger abgestellten roten Kleinwagen angefahren und einen Schaden von etwa 2000 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie die Beschädigungen an der Beifahrerseite. Nicht bemerkbar machte sich dagegen der Verursacher des Schadens, weshalb die Polizei nun wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort ermittelt. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Inspektion in Poing unter (08121) 9917-0 zu melden.