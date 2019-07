15. Juli 2019, 22:00 Uhr 140 Nationalitäten Feier der Vielfalt im Landkreis Ebersberg

Erstes multikulturelles Straßenfest im Klosterbauhof

In der Kreisstadt leben Menschen aus fast 100 verschiedenen Herkunftsländern, im gesamten Landkreis sind sogar knapp 140 unterschiedliche Nationalitäten vertreten. Die kulturelle Vielfalt, die diese Menschen mitbringen, soll nun im Mittelpunkt eines großen Straßenfestes stehen, das am 21. September im Klosterbauhof stattfinden soll. Organisiert wird das Fest von der Stadt Ebersberg in Kooperation mit dem Kreisbildungswerk, dem Verein Ausländerhilfe, dem Bündnis "Bunt statt Braun" und dem Kreisjugendring Ebersberg.

Mitwirken sollen darüber hinaus aber noch viele andere, dazu ruft das Bündnis der Organisatoren jedenfalls jetzt auf. Wer Landestypisches aus seinem Herkunftsland - sei es nun Essen, Kunsthandwerk oder Schmuck - präsentieren möchte, kann sich für einen der Stände anmelden. Auch auf musikalische und künstlerische Beiträge hofft das Organisatorenteam, ebenso können interessante Sportarten oder besondere Bräuche vorgestellt werden. Für die Besucherinnen und Besucher sollen die Angebote nichts kosten.

Wer mitmachen möchte, kann aber Ausgaben für nötige Verbrauchsmaterialien, also etwa Kochzutaten oder Bastelsachen, nach vorheriger Absprache mit den Veranstaltern, rückerstattet bekommen. Anmelden können sich Interessierte noch bis zum 21. Juli über das Online-Formular auf der Homepage des Kreisjugendrings unter www.kjr-ebe.de/projekte/veranstaltungen. Wegen der genauen Programmplanung melden sich die Veranstalter nach Ende der Anmeldefrist bei den Teilnehmern. Nähere Informationen gibt es beim Integrationsbeauftragten der Stadt Ebersberg, Christian Zeisel, Telefon (08092) 8 255 65, Mail: c.zeisel@ebersberg.de, oder Jessica Kropp vom Kreisjugendring Ebersberg, Telefon (08092) 210 38, Mail: jessica.kropp@kjr-ebe.de.