11. März 2019, 21:57 Uhr 4000-Kilometer Roadtrip Per Oldtimer durch Marokko

Sepp Klement und Gunther Heinitz bereisen mit einem 70 Jahre alten Citroën von Ebersberg aus Nordafrika. Vorher aber müssen sie es erst mit einem Anhänger über die Alpen schaffen

Von Clara Lipkowski, Ebersberg

Sechs Männer, drei Autos, das Ziel: Marokko. Das ist kurz gesagt die Reise, die Sepp Klement und Gunther Heinitz am kommenden Samstag antreten. Man könnte auch sagen: 4000 Kilometer Strecke, maximal 110 Stundenkilometer, drei Gänge und das Spezialwerkzeug griffbereit. Denn es geht bei diesem Trip nicht darum, möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Es geht darum, 70 Jahre alte Wagen zu steuern, Maschinen, die sie in Kleinstarbeit restauriert, in Kleinteile zerlegt und dann wieder hergerichtet haben. Klement und Heinitz sind Oldtimerfans und von Mitte März an wechseln sie sich und ihre vier Mitfahrer für vier Wochen hinter den Lenkrädern dreier Citroëns ab, in Fachkreisen "Traction Avant 11 CV" genannt. Kurz gesagt auch "Gangster", aber dazu später.

Die Männer nehmen dafür in Kauf, dass sie ihre Wagen erst einmal per Anhänger über die Alpen schaffen müssen. Denn für zwei der drei Autos gibt es schlicht keine Winterreifen, weil sie so alt sind. Heinitz' "11er" zum Beispiel ist von 1949. Da aber auf dem Brenner bis 15. April Wintersperre für Autos ohne entsprechende Ausrüstung herrscht und die Gruppe am 16. März starten will, müssen sie ihre 11er bis Bozen, vielleicht sogar runter bis Verona erst einmal im Hänger ziehen.

Gunther Heinitz und Sepp Klement, das sind zwei, die sich über ihre Autos gefunden haben. Heinitz, 63, Ebersberger Unternehmer, ist einem Oldtimer-Schrauberclub beigetreten, seit er sich vor fünf Jahren einen Oldtimer gekauft hat und Kontakt suchte zu Leuten, die sich auskennen mit Getriebe, Bremsen und Kühler. Klement, 71, aus Winhöring, der lange in Vaterstetten gelebt hat, war schon in diesem Club. Wenn er nicht an Autos herumschraubt, fährt er Hochzeitspaare in seinem eigenen 11er von 1956 herum.

Marokko ist das Ziel: Sepp Klement (links) und Gunther Heinitz starten am 16. März zu einem 4000-Kilometer Roadtrip im 11er-Citroën, Baujahr 1949. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Heinitz hatte als Maschinenbaustudent auf dem Weg zur Uni am Straßenrand mit einem Oldtimer geliebäugelt, aber leisten konnte er ihn sich damals nicht. Mittlerweile - er führt eine Eloxal-Firma in Ebersberg - hat er einen ganzen Fuhrpark. Einen Italiener, Alfa Romeo Spider von 1977, ein Cabrio, "spritzig, leicht", sei der, meint Heinitz. Außerdem ein Brite, ein Jaguar E-Type von 1974, ein klassischer Sportwagen. Der vierte wird gerade restauriert, ein Gendron & Michelot von 1925 von dem in Europa laut Heinitz nur noch vier oder fünf überhaupt existieren.

Der 11er hat für Heinitz und Klement einen besonderen Charakter. Er wurde erstmals 1934 gebaut. Den Beinamen "Gangster" trägt der Wagen nicht ohne Grund: "Damals waren die selbsttragende Karosserie, der tiefe Schwerpunkt und der Frontantrieb völlig neu", sagt Klement, "damit war er schneller als die Polizei. Die hoppelte mit rahmengebundenen Fahrzeugen immer den Gangstern hinterher." Dazu freistehende Scheinwerfer, typisch für die Vorkriegszeit. "Und er hat einen super eleganten Schnitt", sagt Klement. Als Schnösel-Auto will er den 11er nicht verstanden wissen: "Wenn man damit vorbeifährt, erlebt man keinen Neid. Da kriegt man immer nur ein freundliches Lächeln."

Doch nicht jeder kann so viel Sympathie für die Oldtimer aufbringen. Katalysatoren, die die Schadstoffe im Abgas reduzieren, gibt es dafür nicht, das räumt Klement ein. Ein Thema, über das man im Club immer wieder diskutiere: wie ihr Hobby mit dem Klimaschutz vereinbar sei. Aber bevor Katalysatoren für diese Autos auf den Markt kämen, würden eher die Zulassungen verweigert, meint er. Sogenannte H-Kennzeichen weisen Oldtimer als "automobiles Kulturgut" aus, deswegen werden sie auch Museumsautos genannt. Trotzdem müsse man sie hin und wieder bewegen, sagt Klement. Im Jahr komme er höchstens auf 2000 Kilometer, meist weniger. Dass sich jetzt mit der Reise so viele Kilometer summieren, sei die Ausnahme.

Kopfstützen gibt es keine, Anschnallgurte auch nicht und die Schaltung hat genau drei Gänge: Blick ins Cockpit des 11ers von Gunther Heinitz. Er zählt außerdem einen Alfa Romeo und einen Jaguar zu seinem Oldtimer-Fuhrpark. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

In dem Gespann ist es die erste Reise. Klement hatte die Idee, weil er das Land schätzt und es mit dem Auto (und der Fähre) gut erreichbar und "ein bisschen exotisch" sei. Heinitz gefiel die Idee. "Ein bisschen verrückt ist die Sache schon", sagt er. Aber Klement meint: "Wir als Gruppe, das sind alles lustige Typen. Das wird bestimmt gut." Die lustigen Typen, das sind die beiden und vier weitere Freunde aus dem Autoclub, ein Team stößt aus Wien dazu, eines aus Trostdorf.

Über Whatsapp halten sie sich über die Vorbereitungen auf dem Laufenden, denn vor Abfahrt müssen die Wagen intensiv gewartet werden: Ist das Getriebe gut eingestellt, wie steht es um die Bremsbeläge und hält der Kühler durch? Ein Radlager musste noch vor Abreise dran glauben: Nach einer TÜV-Prüfung ließ das Teil einem der Trostdorfer keine Ruhe. Es sei ein wenig locker, aber unbedenklich, hatte es geheißen. Trotzdem zerlegte er alles nochmal und stellte fest, dass es gebrochen war und raus musste. Aber jetzt, fünf Tage vor Abfahrt, sei alles hergerichtet, sagt Heinitz.

Das Ziel ist: Sobald die Wagen hinter den Alpen von den Hängern geladen sind, geht es runter bis Genua. Von dort auf die Fähre, 48 Stunden bis zur Nordspitze Marokkos, nach Tanger. Ab da "gibt es keinerlei Vorausbuchungen irgendwelcher Unterkünfte", sagt Klement, sie wollen ins Landesinnere, einen Abstecher in die Sahara machen und die Atlantikküste entlang, wann entscheiden sie spontan. Nicht dem Zufall überlassen sie ihren Auftritt: Alle fahren mit dem gleichen 11er-Modell, eines ist grau-schwarz, eines rot-schwarz und das dritte ganz schwarz. Alle im gleichen Wagen, das habe einfach eine andere Qualität, sagt Heinitz. Neugierige Blicke auf den Straßen dürften ihnen sicher sein.

Gunther Heinitz und Sepp Klement verlosen für die Zeit nach ihrer Rückkehr sechs Plätze für eine Spazierfahrt in ihren Autos. Geplant sind ein Ausflug mit Einladung auf Kaffee und Kuchen und Erzählungen von der Reise. Wer mitfahren will, kann an diesem Dienstag, 12. März, von 10 bis 10.10 Uhr unter (08092) 82 66 12 an der Verlosung teilnehmen. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer mindestens so alt sind wie der 11er von Heinitz (Baujahr 1949) oder von Klement (1956).