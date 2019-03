11. März 2019, 21:57 Uhr 19-Jährige baut Unfall Katze gerettet, Auto geschrottet

Kein Kater, sondern eine Katze machte einer 19-Jährigen nach einer durchfeierten Nacht schwer zu schaffen. Offenbar hat die junge Frau "ihre Fähigkeiten, Alkohol abzubauen vollkommen überschätzt", wie die Polizei mitteilt. Am Sonntagvormittag wollte die 19-Jährige mit ihrem Auto nach Hause fahren, kam aber nicht weit. In der Leonhardstraße auf Höhe des Rewe-Marktes wich sie nach eigenen Angaben einer Katze aus und prallte mit ihrem Auto frontal in eine Mauer. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ein Alkotest ergab bei der Fahrerin über ein Promille. Der Führerschein der 19-Jährigen wurde von der Polizei sofort sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.