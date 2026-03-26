Ich stand auf Platz zwei der Liste. Es war ein großer Moment, mein Gesicht auf den Wahlplakaten in der Stadt zu sehen und von Menschen beglückwünscht zu werden, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Sitz gewonnen hatte. Ende letzten Jahres wurde bekanntgegeben, dass Die Linke mich als Kandidat für den Stadtrat der Kreisstadt Ebersberg nominiert. Manchmal fragte ich mich, warum mir die Leute gratulieren, obwohl ich noch nichts erreicht hatte.