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SZ-Kolumne Typisch deutschIch kandidiere? Ich kandidierte!

Lesezeit: 3 Min.

Imaan Huseen Dinnle: In der SZ-Kolumne „Typisch deutsch“ schreiben geflüchtete Journalisten seit knapp zehn Jahren darüber, was ihnen in München auffällt – und was das mit ihnen macht.
Imaan Huseen Dinnle: In der SZ-Kolumne „Typisch deutsch“ schreiben geflüchtete Journalisten seit knapp zehn Jahren darüber, was ihnen in München auffällt – und was das mit ihnen macht. Stephan Rumpf

Soll man sich als Somalier im Großraum München zur Kommunalwahl aufstellen lassen? Gedanken von unserem Autor, der aus der Unterdrückung flüchtete – und in einer Demokratie ankam.

Kolumne von Imaan Huseen Dinnle

Ich stand auf Platz zwei der Liste. Es war ein großer Moment, mein Gesicht auf den Wahlplakaten in der Stadt zu sehen und von Menschen beglückwünscht zu werden, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Sitz gewonnen hatte. Ende letzten Jahres wurde bekanntgegeben, dass Die Linke mich als Kandidat für den Stadtrat der Kreisstadt Ebersberg nominiert. Manchmal fragte ich mich, warum mir die Leute gratulieren, obwohl ich noch nichts erreicht hatte.

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