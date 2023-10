Landkreis Ebersberg:Mann bei Badeunfall im Steinsee ertrunken

Ein Mann ist am Freitagnachmittag beim Schwimmen im Steinsee im Landkreis Ebersberg tödlich verunglückt. Der 70-jährige Münchner wollte mit seiner Frau durch den See bei Moosach schwimmen und war am anderen Ufer nicht angekommen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Seine Frau sei ihm voraus geschwommen und habe sein Verschwinden deshalb zunächst nicht bemerkt.