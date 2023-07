Er hat ganz schön abbekommen: Ein Müllauto fuhr ihm in die Haxe, ein Lkw dellte ihm die Schnauze ein. Nun hat der Eber mit erneuerten Bronze-Schenkeln seinen Platz in der Fußgängerzone wieder eingenommen - und verteilt Glück an Passanten, die liebevoller mit ihm umgehen.

Einige Zeit musste Münchens beliebtester Eber in der Kunstgießerei ausharren, nun aber war endlich ein Termin gefunden: Am Mittwochmorgen also wurde er wieder sanft auf seinen Sockel vor dem Jagd- und Fischereimuseum gehoben, wo er fortan wieder gestreichelt und hofiert, geritten und fotografiert werden wird. Begleitet wurde die Aktion von Museumsdirektor und CSU-Ratsfraktionschef Manuel Pretzl. Ein rückwärts rollendes Müllauto hatte drei Haxen des Tieres schwer demoliert. Nun sind die Unterschenkel wieder wie neu. Oder besser gesagt: so, wie sein Schöpfer Martin Mayer sie vor über 50 Jahren erschaffen hat.

Überhaupt führt der "Sitzende Keiler" aus Bronze ein gefährliches Leben vor dem Museum. Ein Lkw dellte ihm vor Jahren die Schnauze ein, ein anderer ramponierte schon einmal einen seiner Läufe. Aber immerhin gibt es noch genug Menschen, die es gut mit ihm meinen: Ungeachtet aller Gefahren wird der Keiler sich neben seinem Begleiter, einem Bronze-Wels, stoisch vor dem Museum strecken und Glück verteilen an all die Passanten, die liebevoll seine Schnauze berühren. Die Wildpopulation der Fußgängerzone ist wieder hergestellt.