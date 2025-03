Vor der Arbeit in den Club

In Utrecht, Hamburg und Köln wird schon lange bei Sonnenaufgang getanzt. Jetzt hat auch München seine erste Frühaufsteher-Feier erlebt – und die Veranstalter ziemlich überrascht.

Von Sophia Coper

Eigentlich habe er das gar nicht gewollt, sagt Hendrik: „Ich hänge sehr an meinem Schlaf.“ Gemeinsam mit zwei Freundinnen sitzt der 31-Jährige, der seinen Nachnamen nicht preisgeben möchte, in der Straßenbahn, im Wagen verteilt hängen müde Gesichter über ihren Smartphones. Hendrik hingegen ist die frühe Stunde nicht anzumerken, fröhlich zupft er für die ersten Selfies des Tages seine Jacke zurecht. Völlig naiv habe er seine Freunde auf die Veranstaltung hingewiesen, seufzt er beim Aussteigen, letztendlich seien die Tickets ohne seine Einwilligung gekauft worden. Aber nun könne er auch nichts mehr machen, sagt der Münchner und klopft auf seinen Jutebeutel: „Ich geh’ jetzt erstmal mit meiner Brotzeitbox in den Club.“