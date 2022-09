Von Florian Welle, Bamberg

Gespenster treiben in E.T.A. Hoffmanns Erzählungen und Romanen nur äußerst selten ihr Unwesen. Dennoch haftet dem Autor der "Fantasiestücke in Callots Manier", der "Elixiere des Teufels" und der "Nachtstücke", dessen 200. Todestag in diesem Jahr vielerorts mit Ausstellungen und Veranstaltungen begangen wird, hartnäckig das Etikett "Gespenster-Hoffmann" an. Ohne Zweifel jedoch herrscht in seinem Werk, in dem die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit zerfließen, eine Atmosphäre des Gespenstischen, Unheimlichen, Phantastischen.

Blättert man in dem erst im vergangenen Jahr erschienenen Büchlein "E.T.A. Hoffmann. Ein Lebensbild in Anekdoten" von Bernd Hesse und Jörg Petzel, lernt man jedoch den vielfach begabten Tausendsassa, der auch als Musiker, Komponist und Zeichner reüssierte und sich in seinem Brotberuf als Richter für eine unabhängige Rechtsprechung starkmachte, vor allem als unermüdlichen, mitunter makabren Spaßmacher kennen.

Schon als Jugendlicher gemeinsam mit seinem Busenfreund Theodor Gottlieb von Hippel scheute er keine Mühen, um vom häuslichen Garten aus einen unterirdischen Gang zu graben, der zu einem Fräuleinstift führen sollte, das die Neugier der Pubertierenden geweckt hatte. Auch wenn der Plan scheiterte, mit solcherlei tolldreisten Unternehmungen versuchte der 1776 in Königsberg geborene Hoffmann fortan seinem Leben die Würze zu geben, die es seiner Meinung nach verdient hatte.

Befeuert wurde er dabei zusehends vom Alkohol, den er genoss, um sich zu "montieren und in exotische Stimmung" zu versetzen, wie er es nannte. Dann konnte es passieren, dass er sich bei Tisch mit unsichtbaren Däumlingen unterhielt, Gäste mit einer Teufels-Marionette erschreckte oder auch seine arme Frau zum Narren hielt, indem er ein lebensgroßes Selbstporträt so mit einem Strick drapierte, dass es aussah, als hätte er sich erhängt.

Detailansicht öffnen Hoffmann als Karikaturist: Hier seine Deckfarbenzeichnung einer "Gruppe von acht Männern vom BürgerMilitair in Bamberg", gezeichnet 1809. (Foto: Gerald Raab/Staatsbibliothek Bamberg, I R 63)

Es gehört zu den Verdiensten der gelungenen Ausstellung, die die an Hoffmanniana reich bestückte Staatsbibliothek Bamberg derzeit zum Jubiläumsjahr ausrichtet, dass sie auch der humorvollen, satirischen Seite Hoffmanns breiten Raum gibt. So liegt beispielsweise im ersten der beiden Ausstellungsräume Hoffmanns 1809 mit Deckfarben gemaltes Blatt "Karikierende Darstellung: Eine Gruppe von acht Männern vom BürgerMilitair in Bamberg" in einer der behutsam beleuchteten Glasvitrinen aus. Hoffmann war ein scharfer und unbestechlicher Beobachter seiner Umwelt.

Keiner der herumlungernden Soldaten macht einen besonders intelligenten Eindruck, der eine hat knallrote Pausbacken, der andere ein verschlagenes Gesicht. Ein Winzling ist auch darunter, ihn sieht man allerdings nur in der Rückansicht, ebenso klein wie breit. Fast scheint die Gruppe eines der Soldatenbilder Carl Spitzwegs vorwegzunehmen. Kurios sind auch zwei andere Autografen, die im prächtigen Scagliolasaal zu finden sind, der für die Dauer der Ausstellung abwechselnd in tiefblaues und dunkelrotes Licht getaucht ist. Stimmungsvoll!

Bei ihnen handelt es sich einmal um ein mit Tintenklecksen besudeltes Quartblatt. Die Besonderheit daran ist, dass sie von Hoffmanns geliebtem Kater Murr stammen, also jenem etwas eitlen Tier, dem er in "Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern" ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Das Tier als Künstler: Unter den Tintenflecken prangt groß seine Unterschrift. Da verwundert es nicht, dass Hoffmann für ihn auch eine Todesanzeige verfasste und an Freunde verschickte, als der Kater im November 1821 starb. Mit ein wenig Geduld lässt sich die elegante Handschrift entziffern: "Wer den verewigten Jüngling kannte ... versteht meinen Schmerz und ehrt ihn durch Schweigen."

Detailansicht öffnen Ausschnitt aus einem Blatt mit den "Schriftzügen" des Katers Murr, von E. T. A. Hoffmann mit dessen Namen gezeichnet. (Foto: Gerald Raab/Staatsbibliothek Bamberg, EvS.G H 4/1)

Bamberg, wo Hoffmann von 1808 bis 1813 lebte und nach eigenem Bekunden seine "Lehr- und Marterjahre" abbüßte, gehört neben der Staatsbibliothek zu Berlin zu einem der drei Orte, an denen man in diesem Jahr dem Romantiker unter dem Obertitel "Unheimlich Fantastisch" gedenkt. Während die Berliner Ausstellung zeitgleich läuft, zieht das Deutsche Romantik-Museum in Frankfurt am Main Ende November nach.

Zwar gibt es einen Hexenspiegel, eine Reibungs-Elektrisiermaschine und jenen bizarren Türknauf des Bamberger Verlegers Carl Friedrich Kunz zu bestaunen, der Hoffmann zu seinem formvollendeten Kunstmärchen "Der goldene Topf" inspirierte. Überwiegend begegnet man aber Flachware in Form von Schriftstücken, Notenblättern, Zeichnungen und Erstausgaben von Werken, zu denen Hoffmann, wie beim "Meister Floh", selbst die Umschläge entworfen hat. Diese wurden jedoch so sorgfältig ausgewählt und gruppiert, dass man einen repräsentativen Einblick in sein facettenreiches Schaffen erhält. Das ist überzeugend und nie ermüdend.

Besonders deutlich wird seine Beziehung zur Musik. Hoffmann, der aus Verehrung für Mozart seinen dritten Vornamen Wilhelm gegen Amadeus tauschte und fortan als Ernst Theodor Amadeus Hoffmann firmierte, komponierte 1809 die Oper "Dirna", die in Bamberg Erfolge feierte. Nur ein Jahr später verfasste er jene Rezension von Beethovens Fünfter Symphonie, mit der er den Begriff der romantischen Musik prägen sollte. Beethoven bedankte sich später mit einem Brief, der in einer Reproduktion vorliegt. Schließlich erhält man via Bildschirm Einblicke in Hoffmanns 1816 uraufgeführte Oper "Undine", die erste romantische Oper überhaupt.

Anschließend lernt man weitere seiner Inspirationsquellen kennen, wie die bildenden Künstler Jacques Callot und Francisco de Goya. Und begegnet den Wissenschaften und Technologien, mit denen er sich, ganz auf der Höhe der Zeit, intensiv auseinandersetzte. Dazu gehören die Psychologie, die Elektrizität, die Optik sowie zuletzt der Bau von Automaten, der angesichts von der KI und Robotik unserer Tage und den damit verbundenen Hoffnungen und Ängsten aktueller nicht sein könnte. E.T.A. Hoffmann ist ein Dichter, der uns immer noch etwas zu sagen hat. Das macht die Ausstellung der Bamberger Staatsbibliothek auf unheimlich fantastische Weise deutlich.

Unheimlich Fantastisch. E.T.A. Hoffmann 2022. Bis 22. Oktober. Staatsbibliothek Bamberg, Neue Residenz, Domplatz 8, Mo.-Fr. 9-17 Uhr, Sa. 9-12 Uhr. Eintritt frei. Katalog (Spector Books Leipzig), 25 Euro in der Bibliothek, 34 Euro im Buchhandel. staatsbibliothek-bamberg.de