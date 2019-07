4. Juli 2019, 15:14 Uhr Unfall 40-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Eine Passantin fand den alkoholisierten Mann bewusstlos neben seinem Roller. Es ist nicht der erste Unfall mit den elektrisch betriebenen Scootern.

Kaum sind die elektrisch betriebenen Roller auf Münchens Straßen und Radwegen unterwegs, hat es schon die ersten Unfälle gegeben. Fünf davon so schwer, dass sie von der Polizei aufgenommen wurden. In einem Fall war ein Autofahrer beteiligt, in allen anderen Fällen waren die E-Scooter-Lenker mit dem neuen Gerät überfordert.

Besonders schlimm erwischte es am Mittwochmorgen einen 40 Jahre alten Münchner. Eine Passantin fand den Mann bewusstlos am Platz der Opfer des Nationalsozialismus neben seinem Roller am Gehweg liegend. Der laut Polizei alkoholisierte Mann hatte mehrere Brüche im Gesichtsbereich und Gehirnblutungen erlitten. Was man beim Benutzen der E-Scooter rechtlich beachten muss, erklärt die Münchner Polizei hier.