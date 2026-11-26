Weil er auffallend schnell auf einem E-Scooter unterwegs war, haben Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in der Knorrstraße einen 14-Jährigen aus dem Landkreis Dachau gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sein Gefährt bereits im Oktober als gestohlen gemeldet worden war: Ein 44 Jahre alter Münchner hatte es am S-Bahnhof in Allach abgestellt und bei seiner Rückkehr 45 Minuten später nicht mehr vorgefunden.
Die Beamten beschlagnahmten deshalb den E-Scooter. Dabei stellten sie fest, dass dieser technisch verändert worden war, sodass er eine Höchstgeschwindigkeit von etwa Tempo 45 erreichte statt der erlaubten 20 Kilometer pro Stunde. Dafür fehlte freilich das entsprechende Versicherungskennzeichen sowie ein Führerschein. Der Teenager wurde daher wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.