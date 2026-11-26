Weil er auffallend schnell auf einem E-Scooter unterwegs war, haben Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in der Knorrstraße einen 14-Jährigen aus dem Landkreis Dachau gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sein Gefährt bereits im Oktober als gestohlen gemeldet worden war: Ein 44 Jahre alter Münchner hatte es am S-Bahnhof in Allach abgestellt und bei seiner Rückkehr 45 Minuten später nicht mehr vorgefunden.