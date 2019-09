"Unter Beobachtung" vom 5. September, über E-Scooter in München:

Grottenschlechte Ökobilanz

Was soll an den E-Scootern "abgasfrei" sein, wenn sie zum Beispiel vom Wettersteinplatz täglich nach Garching und zurück zum Aufladen transportiert werden müssen? Noch mehr zu verachten ist es, wenn die E-Scooter nur ein Jahr in Betrieb bleiben sollen, bevor sie verschrottet werden müssen. Bei sachgerechter Handhabung und etwas Pflege können Roller/Fahrräder (ohne Batterie) durchaus Jahrzehnte abgasfrei in Betrieb bleiben. Lohnt sich der ganze Aufwand, einschließlich "Wegwerforgie", wenn "fußkranke" Benützer von E-Scootern diese im Durchschnitt für 1,5 Kilometer benutzen?

Ein abgasfreier aufrechter Gang eines Homo Sapiens braucht im Durchschnitt nur circa 15 bis 20 Minuten für diese 1,5 Kilometer. Hans Joachim Proft, München

Peinlich, dieses Ex-und-Hopp

Flugscham ja, Werfwerfscham nein? In Zeiten, in denen sich viele Deutsche für ihre Flugreisen schämen oder sich dafür rechtfertigen, nehmen die Lösungsversuche zur Klimarettung offensichtlich bei manchen Akteuren immer groteskere Züge an. Ja, man sollte dem (Noch-)Spaß-Mobil E-Scooter eine Chance geben. Aber was steht da am 5. September (nicht 1. April!) in der SZ? Der Betreiber "Tier" will die Fahrzeuge mindestens ein Jahr in Betrieb halten, danach werden sie verschrottet! Bitte? Ich dachte, die E-Scooter sollen das Klima verbessern und somit auch nachhaltig sein? Der Betreiber wird vermutlich argumentieren, dass ein Verschrotten wirtschaftlicher wäre als Instandhalten. In einem Land, indem es keine Hemmungen gab, voll funktionsfähige Autos zu verschrotten, man dafür sogar noch belohnt wurde durch eine Abwrackprämie, empfinden offensichtlich noch viel zu wenige Nutzer eine Wegwerfscham.

Das Fahrrad meiner Oma ist mehr als 60 Jahre lang bestens gerollt. Können oder wollen die heutigen Hersteller die früher viel gepriesene Ingenieurskunst nicht am Leben erhalten, oder widerspricht das einfach dem Zeitgeist? Die nächste Stufe wäre dann: E-Scooter mieten, einmal fahren, wegwerfen! Aber dann baut bitte die E-Scooter aus kompostierbarem Material. Cornelia Priller, München