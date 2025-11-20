Zum Hauptinhalt springen

E-MobilitätWarum dauert in München der Bau von Ladesäulen so lange?

Lesezeit: 3 Min.

Es werden mehr: E-Autos in der Münchner Altstadt.
Es werden mehr: E-Autos in der Münchner Altstadt. (Foto: Florian Peljak)

In der Stadt gibt es immer mehr Elektrofahrzeuge, die Zahl der öffentlichen Ladestationen aber stagniert. Vor allem Säulen zum schnellen Stromtanken sind nicht in Sicht. Woran das liegt.

Von Andreas Schubert

Elektroautos werden immer beliebter. In den vergangenen drei Jahren hat sich deren Anzahl in München fast verdreifacht – trotz der hohen Preise und der Abschaffung des Umweltbonus vor zwei Jahren. Doch die Zahl der öffentlichen Ladepunkte im Stadtgebiet ist gleich geblieben. Noch dieses Jahr sollte die Ladeinfrastruktur wachsen. Der Ausbau verzögert sich aber bereits zum wiederholten Mal.

Zur SZ-Startseite

Konflikt um Ehrensaal
:„Ein unverzeihlicher Akt des Vandalismus“

Das Deutsche Museum wollte seinen Ehrensaal neu und zeitgemäß gestalten. Doch beim Ortstermin reagiert der Landesdenkmalrat entsetzt und verlangt die Wiederherstellung des Nachkriegszustands. Nun ist die Aufregung groß.

SZ PlusVon Sebastian Krass und Martina Scherf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite