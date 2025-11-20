Elektroautos werden immer beliebter. In den vergangenen drei Jahren hat sich deren Anzahl in München fast verdreifacht – trotz der hohen Preise und der Abschaffung des Umweltbonus vor zwei Jahren. Doch die Zahl der öffentlichen Ladepunkte im Stadtgebiet ist gleich geblieben. Noch dieses Jahr sollte die Ladeinfrastruktur wachsen. Der Ausbau verzögert sich aber bereits zum wiederholten Mal.
E-MobilitätWarum dauert in München der Bau von Ladesäulen so lange?
Lesezeit: 3 Min.
In der Stadt gibt es immer mehr Elektrofahrzeuge, die Zahl der öffentlichen Ladestationen aber stagniert. Vor allem Säulen zum schnellen Stromtanken sind nicht in Sicht. Woran das liegt.
Von Andreas Schubert
