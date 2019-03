8. März 2019, 18:49 Uhr E-Ladesäulen Stadtwerke lenken bei Preiserhöhung ein

Das Laden von Elektroautos an Ladesäulen der Stadtwerke (SWM) wird nun doch nicht so teuer, wie zunächst angekündigt. Statt 55 Cent soll die Kilowattstunde nur 38 Cent kosten, eine monatliche Grundgebühr gibt es künftig nicht mehr. Der neue Preis gilt vom 1. April an für Kunden mit SWM-Ladekarte. Die SWM reagieren auf eine Bitte von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), den Preis niedriger zu halten, um die Elektromobilität weiter zu fördern. Nach eigenen Angaben gehören die SWM nun zu den günstigsten Anbietern.