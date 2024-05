Vor der Halle der FC-Bayern-Basketballer am Westpark ist in der Nacht zum Mittwoch ein zu Werbezwecken ausgestelltes E-Auto des Sponsors vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehr als 100 ooo Euro. Das für Branddelikte zuständige Kommissariat 13 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen zwei Uhr morgens hatte eine Passantin das im Flammen stehende Auto am Rand der Siegenburger Straße bemerkt und die Polizei verständigt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb von wenigen Minuten löschen, den Totalschaden am BMW i5 aber nicht mehr verhindern. Das Podest, auf dem der Wagen stand, wurde leicht beschädigt.

BMW ist seit dieser Saison Sponsor der FC-Bayern-Basketballer und Namensgeber ihrer Heimspielstätte, der ehemaligen Rudi-Sedlmayer-Halle. Vor dem Haupteingang am Grasweg ist ein weiteres Auto ausgestellt. Am Mittwochabend soll in der Arena das erste Spiel der Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft gegen die Würzburg Baskets ausgetragen werden.

Die ersten Ermittlungen der Brandfahnder gehen noch in alle Richtungen, ein technischer Defekt wird ebenso wenig ausgeschlossen wie eine vorsätzliche Tat. In diesem Fall werden sogar Zusammenhänge mit zwei anderen Brandserien geprüft: zum einen diejenige, die es während der Bauphase der neuen Multifunktionsarena im Olympiapark gegeben hat, in der die FC-Bayern-Basketballer künftig einige ihrer Spitzenspiele austragen werden. Zum anderen mit den Anschlägen, die vornehmlich auf Einrichtungen der Infrastruktur verübt worden sind, denen aber auch schon E-Autos von BMW zum Opfer gefallen sind.