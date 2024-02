Ihre Bewegungen sind bis in die Fingerspitzen getrimmt: Dylan weiß, was wirkt.

Die Engländerin Dylan will ein Popstar werden und beginnt in München ihre Clubtour, die sie um die Welt führen wird.

Von Christian Jooß-Bernau, München

Sie ist 24. Kommt aus dem englischen Dorf Bures. Und will in Kürze weltberühmt sein. Im Münchner Club Strom hat sie ihre Rebel Child Tour gestartet, und was sie da abzieht, kann man sich auch auf Riesenbühnen vorstellen. Auf Ed Sheerans Tour hat sie schon im Vorprogramm gespielt. Natasha Woods' Künstlername ist Dylan. Nicht topideal für Suchmaschinen, weil die immer einen Dude ausspucken, der - OMG - in einem anderen Jahrtausend mit komischer Stimme komisches Zeugs sang.