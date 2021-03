Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Roy Andersson ist bekannt für seine außergewöhnlichen Filmwelten: Szene aus "Über die Unendlichkeit". (Foto: Neue Visionen Filmverleih)

Ein Priester hat seinen Glauben verloren und sucht einen Psychiater auf. Ein Ehepaar schwebt über eine vom Krieg zerstörte Stadt. Adolf Hitler betritt einen Bunker und wird von müden Gesellen begrüßt: "Sieg Heil." So geht es dahin im jüngsten Film von Roy Andersson, in Über die Unendlichkeit reiht er eine Episode an die nächste, inhaltlich haben sie nicht viel miteinander zu tun, eine Handlung im klassischen Sinn sucht man vergebens. Die Absurdität der menschlichen Existenz ist das große Thema des schwedischen Regisseurs, in seinem Studio in Stockholm erschafft er eigene Welten, kulissenhaft und in schönsten Grau-Beige-Tönen. Bei den Filmfestspielen in Venedig gab es den Silbernen Löwen für die beste Regie, jetzt ist der Film neu auf DVD, Blu-ray und als Stream erschienen.

Aus Schweden kommt auch der Regisseur und Drehbuchautor David Färdmar: In Are We Lost Forever erzählt er von einem Männerpaar, das nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander kann. Gleich zu Beginn trennen sich Adrian und Hampus, es gibt die üblichen Anschuldigungen, irgendwann dreht sich alles um die Frage: Wer kriegt das Bett? Ganz so einfach ist es aber nicht, die beiden begegnen sich immer wieder, mal versuchen sie es mit Smalltalk, mal kommt es zu Versöhnungssex. Das ist angenehm unaufgeregt und allgemeingültig erzählt, der Film ist auf DVD, Blu-ray und als Stream erhältlich (im schwedischen Original mit Untertiteln).

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Wie lebendig die Filmszene in Schweden ist, kann man auch an zwei eigens für Netflix entstandenen Produktionen sehen: Da wäre zum einen die herrlich anarchistische Hipster-Midlife-Crisis-Serie Liebe und Anarchie, in der eine Verlagsfrau eine Affäre mit dem blutjungen Kollegen aus der IT eingeht; zum anderen der wuchtige Horrorthriller Red Dot. Auch hier geht es um ein Hipster-Paar, allerdings um ein verheiratetes. Bei einem Campingausflug in Eis und Schnee entdecken sie nachts im Zelt einen roten Punkt, der von einem Laser-Visier stammen muss. Das bedeutet, dass der romantische Teil des Trips vorbei ist und eine blutige Menschenhatz beginnt. Der Film von Alain Darborg zitiert eifrig US-Genre-Vorbilder und spart kaum Klischees aus, ist aber gleichzeitig von eindrücklicher skandinavischer Härte.