Von Josef Grübl

Keine Atempause, Geschichte wird gemacht: Sowohl beim Präsidentschaftswahl-Krimi von 2020 wie bei der Sklavenbefreiung im 19. Jahrhundert richtet sich der Blick nach Pennsylvania. Das neu auf DVD und Blu-ray veröffentlichte Biopic Harriet - Der Weg in die Freiheit erzählt die Geschichte von Harriet Tubman. Die Afroamerikanerin flüchtet im Jahr 1849 von einer Plantage in Maryland, in Pennsylvania schließt sie sich einer Untergrundbewegung an und schleust fortan viele weitere Sklaven in die Freiheit. Der Film von Kasi Lemmons mit Cynthia Erivo in der Hauptrolle ist recht konventionell inszeniert, ganz ohne Pathos kann man so ein wichtiges Kapitel amerikanischer Geschichte wohl nicht erzählen. Selbst heute bestimmt Tubman noch die US-Politik: Die Obama-Regierung wollte sie mit einem Porträt auf neuen 20-Dollar-Noten ehren - Trumps Finanzminister stoppte aber diesen Plan.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Um die Auswirkungen amerikanischer Zeitgeschichte auf die Politik von heute erzählt auch Aaron Sorkins Gerichtsdrama The Trial Of The Chicago 7 (zu sehen bei Netflix): Es geht um den Prozess gegen sieben Studentenaktivisten im Jahr 1968. Sie sollen als Staatsverschwörer verurteilt werden, ein konservativer Richter will ein Exempel statuieren. Dabei haben die Demonstranten (etwa Eddie Redmayne und Sacha Baron Cohen) weitgehend friedlich gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Auch hier gibt es keine Atempause, Geschichte wiederholt sich eben.

Detailansicht öffnen Jean Dujardin in Roman Polanskis Historien-Thriller "Intrige" über die Dreyfus-Affäre. (Foto: Weltkino)

Ebenfalls demokratische Prozesse seziert der Historien-Thriller Intrige: Regisseur Roman Polanski rollt darin die Dreyfus-Affäre auf, die Ende des 19. Jahrhunderts die französische Gesellschaft spaltete. Ein jüdischer Hauptmann (Louis Garrel) wird wegen angeblichen Landesverrats verbannt, ein hochrangiger Offizier (Jean Dujardin) zweifelt das Urteil an. Dabei legt er sich selbst mit dem System an, das sich aus Elitismus, Nationalismus und Antisemitismus speist. Ein brillanter Film, der von einer längst vergangenen Zeit erzählt, in dem man aber mehr über die Gegenwart erfährt als in den meisten Gegenwartsfilmen. Intrige ist im Angebot von Amazon Prime Video enthalten, es gibt den Film aber auch als DVD und Blu-ray.