Detailansicht öffnen David Copperfield (Dev Patel), der legendäre Magier, schaut optimistisch in die Zukunft. (Foto: 2020 eOne Germany)

Die Vorlage von Charles Dickens erschien ab 1849 als monatliche Fortsetzungsgeschichte, erst später wurden die einzelnen Kapitel als Roman zusammengefasst: "David Copperfield" ist ein Klassiker der Weltliteratur, von Generationen gelesen, alle paar Jahre neu verfilmt. Bei der jüngsten Kino-Adaption führte der Schotte Armando Iannucci Regie, er greift den episodischen Charakter der Vorlage auf und setzt auf Tempo, Gags und sogenanntes "Colorblind Casting": Der indischstämmige Dev Patel, bekannt aus Slumdog Millionär, spielt den titelgebenden Waisenjungen, weitere Rollen haben afrobritische oder aus Hongkong stammende Schauspieler übernommen. David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück ist gerade erst auf DVD, Blu-ray und als Stream erschienen.

Nach Indien geht es in der Adaption von Aravind Adigas mit dem Booker Prize ausgezeichneten Roman "Der weiße Tiger". Auch der gleichnamige Film ist preisverdächtig, seit einigen Tagen kann man ihn bei Netflix streamen: Erzählt wird vom Aufstieg des jungen Inders Balram (Adarsh Gourav), der es vom armen Dorfbewohner zum reichen Geschäftsmann schafft. Es ist eine ebenso wahnwitzige wie mitreißende Geschichte über Korruption, Kriecherei und die Ungerechtigkeit des indischen Kastensystems. Oder wie Balram einmal sagt: "Ich bin nur einer, der aufgewacht ist, während ihr anderen noch immer schlaft."

Eine wahre Geschichte über Ungerechtigkeit und Korruption wird auch im US-Spielfilm Vergiftete Wahrheit erzählt: Es geht darin um den jahrzehntelangen Kampf des Unternehmensanwalts Robert Bilott (gespielt von Mark Ruffalo), der sich mit dem Chemie-Multi DuPont anlegt. Anfangs beschäftigt sich dieser unscheinbare Held um illegal abgeleitete Abwässer und ein paar verendete Kühe in West Virginia, am Ende mit der Gesundheit der Weltbevölkerung. Auch diese unfassbare Geschichte erschien zunächst auf Papier, allerdings nicht in Buchform: Ein US-Journalist veröffentlichte sie im Magazin der New York Times, Regisseur Todd Haynes adaptierte den Artikel und machte daraus einen spannenden Justiz-Thriller. Vergiftete Wahrheit ist neu als DVD, Blu-ray und als Stream erschienen.