Auf den ersten Blick machen Eva und Rocco alles richtig: Sie bleiben zuhause. Sie haben genug Lebensmittel eingekauft. Sie sagen ihrer Tochter, was sie beim Verlassen des Hauses machen darf - und was nicht. Aber das war's auch schon mit den Vorsichtsmaßnahmen: Eva und Rocco lassen fünf Menschen in die Wohnung, die nicht zu ihrer Familie gehören. Von Mindestabstand halten sie nichts, schlimmer noch: Sie werden sogar übergriffig. Bora Dagtekins Gesellschaftskomödie Das perfekte Geheimnis ist noch kein halbes Jahr alt, in Zeiten der Krise sieht man sie aber mit anderen Augen: Statt eines Abendessens mit Freunden glaubt man eine Corona-Party zu erkennen, aus einem Smartphone-Spiel wird ein Statement für Handy-Ortung.

Die Rezeption von Filmen ändert sich eben laufend, das macht aber auch ihre Qualität aus: Bei sehenswerten Produktionen entdeckt man auch beim zweiten oder dritten Schauen etwas Neues. Etwas, was einem bisher nicht aufgefallen ist - auch deshalb ist der mit über fünf Millionen Zuschauern erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres sehenswert. Jetzt erscheint er auf DVD, Blu-ray und bei diversen Streaming-Plattformen, so wie eine Reihe anderer einheimischer Filme des Kinojahrgangs 2019.

Auch bei ihnen lässt sich Neues entdecken: Leben Emmi und Leo, das füreinander bestimmte Liebespaar aus Vanessa Jopps Romanverfilmung Gut gegen Nordwind, nicht eine perfekte Beziehung? Die beiden schreiben einander nur, auf persönliche Treffen verzichten sie aber. Etwas anders sieht es bei Jessica und Danny, dem ebenfalls füreinander bestimmten Paar aus Tim Trachtes Romanverfilmung Dem Horizont so nah aus: Die beiden sehen sich zwar, sie kommen sich sogar recht nah. Trotzdem treffen sie virenbedingte Vorsichtsmaßnahmen: Er ist HIV-positiv, sie hält zu ihm. Und dann wäre da noch die junge Kommunistin Antonia, die sich in Bernd Böhlichs Drama Und der Zukunft zugewandt in den Arzt Konrad verliebt. Es ist das Jahr 1952, Antonia wurde gerade aus einem sowjetischen Straflager entlassen. Doch auch in der DDR ist ihr Bewegungsradius eingeschränkt. Dennoch schaut sie nach vorne, sie sagt: "Ich gehe nicht fort. Weil sonst alles sinnlos war."

Neu auf DVD, Blu-ray und Video on Demand: "Das perfekte Geheimnis", "Gut gegen Nordwind", "Dem Horizont so nah", "Und der Zukunft zugewandt", D 2019