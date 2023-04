Von Isabel Bernstein

Sie wird als Stinke- oder Kotzfrucht bezeichnet, in Asien wird sie aufgrund ihres vielschichtigen Geschmacks gleichwohl gerne verzehrt: die Durian. Am Dienstagvormittag hat ein solches Exemplar in München einen Gasalarm im Elisenhof ausgelöst. Ein Passant bemerkte laut Feuerwehr gegen 8.20 Uhr einen gasähnlichen Geruch und verständigte die Notrufnummer 112.

Kurze Zeit später traf die Feuerwehr ein, auch die Polizei rückte mit einigen Streifen an, bereit, das Einkaufszentrum nahe dem Münchner Hauptbahnhof zu räumen. Gas in der Luft konnte allerdings nicht festgestellt werden, eine entsprechende Messung brachte kein Ergebnis.

Allerdings stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einem nahegelegenen Asia-Laden eine Durian-Frucht zum Verkauf angeboten wurde, von der offenbar der vermeintliche Gasgeruch ausging. Ob dieser faulig, nach Erbrochenem riechende Gestank derjenige war, der den Passanten den Notruf wählen ließ, ist allerdings nicht abschließend geklärt: Der Mann war weitergegangen, ehe die Feuerwehr am Elisenhof eintraf.

Weil sie derart stinken, sind Durian-Früchte in vielen Hotels, öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Flughäfen in Südostasien verboten. Immer wieder kommt es ihretwegen zu Zwischenfällen. Im März etwa musste ein Flugzeug von Istanbul nach Barcelona umdrehen, weil an Bord ein unangenehmer Geruch festgestellt wurde. Auch passiert es immer wieder, dass Fluggäste schon vor dem Start auf die Barrikaden gehen und das Flugzeug verlassen. Und im Juni 2020 musste ein Postzentrum in Schweinfurt geräumt werden, weil aus einem Paket stinkende Gase austraten. Der Grund auch hier: eine Durian.