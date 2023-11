Polizisten verlassen nach einer Wohnungsdurchsuchung ein Haus. Bei der Razzia gegen mutmaßliche Antisemiten wurden in den frühen Morgenstunden diverse Objekte in München und Bayern durchsucht.

In den frühen Morgenstunden durchsuchen Polizei und Staatsanwaltschaft Wohnungen von 17 Beschuldigten in und um München sowie weiteren Teilen Bayerns. Computer und Handys werden sichergestellt.

Von Martin Bernstein

"Die jüdischen Söhne" hätten nichts anderes verdient, als "angeschlachtet (sic!) und ausgelöscht zu werden", hat ein 31-Jähriger in seinem Social-Media-Account gehetzt, ein 37-Jähriger postete kurz nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober neben einem Hitler-Bild den Satz: "Ich könnte alle Juden töten, aber ich habe einige am Leben gelassen, um Euch zu zeigen, wieso ich sie getötet habe." Daneben zeigte der Deutsch-Türke eine Palästinenser-Flagge, die Bildunterschrift "Free Palestine" sowie ein Siegeszeichen. Beiden Männern gemeinsam ist nicht allein der offenbar abgrundtiefe Hass auf Juden - die zwei haben am frühen Dienstagmorgen ebenso wie sieben weitere Menschen in Stadt und Landkreis München auch zur gleichen Zeit offiziellen und aus ihrer Sicht ungebetenen Besuch bekommen. Polizisten und Staatsanwälte kamen, um Datenträger, Computer und Mobiltelefone mitzunehmen.