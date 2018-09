12. September 2018, 18:52 Uhr Durch Video erwischt Hausmeister beklaut Personal

Aus den Mitarbeiter-Spinden einer Gaststätte in der Schwanthalerstraße hat sich am Montagmorgen ein Einbrecher bedient. Zunächst war unklar, wie der Täter in das Lokal gelangt war. Dank eines Videos konnte ein Verdächtiger dann aber schnell ermittelt werden. Es war der 58 Jahre alte Hausmeister, der einen Schlüssel für die Gaststätte hatte. In seiner Wohnung wurde er festgenommen. Er sitzt jetzt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.