Vom Ausstellungstempel zur Ereignishalle: Andrea Lissoni lockt mit immer neuen Angeboten die Menschen ins Haus der Kunst. Nun ist das Kollektiv "Dumb Type" in München zu sehen - parallel zum japanischen Pavillon auf der Biennale in Venedig.

Von Evelyn Vogel, München

30000 in knapp einem Monat: So viele Besucherinnen und Besucher hat das Haus der Kunst bislang in der Ausstellung "Nebel Leben" von Fujiko Nakaya gezählt. Wenn es bis Ende der Laufzeit am 31. Juli so weitergeht, könnte sie zu einer der erfolgreichsten Ausstellungen des Hauses werden. Ob sich tatsächlich mehr als 100000 Menschen von den fluiden Kunstwerken der japanischen Künstlerin bezaubern lassen, muss man natürlich abwarten. Aber klar ist jetzt schon: Wie der neue künstlerische Direktor Andrea Lissoni das Haus der Kunst belebt, wie Einzelpräsentationen und Veranstaltungsreihen wie "Tune" ineinander greifen, wie er aus einem Ausstellungstempel eine Ereignishalle macht, die mit Präsentationen, Performances, Konzerten und Gesprächen Besucherinnen und Besucher in immer kürzeren Taktfrequenzen anzieht, ist phänomenal.

Und nun wurde parallel zur Nakaya-Ausstellung die des Kollektivs "Dumb Type" eröffnet. Auch dies eine Show, in die die Besucher physisch eintauchen können. Jedenfalls in einem der drei Räume, in dem die ortsspezifisch veränderte Arbeit "Trace/React II" von 2020 zu erleben ist. In dem teils verspiegelten Kubus, über dessen Wände von einer Künstlichen Intelligenz ausgewählte Wortbänder laufen, fühlt man sich wie ein Teil eines immersiven Kosmos'. Die Arbeit läuft in einer anderen Form auch auf der 59. Biennale in Venedig, wo Dumb Type den japanischen Pavillon bespielen.

Es ist einer jener absolut Instagram tauglichen Momente in der Ausstellung. Aber Vorsicht, wer sich nicht gelegentlich einen Fixpunkt sucht, kann leicht sein Gleichgewicht verlieren. Zugleich kann man so das Anliegen der Künstler live am eigenen Leib erfahren. Sie wollen wissen, wie sich neue Technologien auf die Menschen auswirken. Fokussiert man sich auf den Strudel der Worte, erkennt man Begriffe, die mit Leben und Tod, Liebe, Sex oder Geld zusammenhängen. Es sind Themen, die das 1984 in Kyoto von Studierenden gegründete und sich stetig verändernde Kollektiv Dumb Type seit jeher interessieren. Die eingesetzten Technologien spiegeln die jeweilige Zeit wider. Aber da Dumb Type seinem Namen keine Ehre machen, also weder dumm noch stumm sein will, passt es die digitalen Medien in den von Performance und Installation geprägten Arbeiten ständig an.

Detailansicht öffnen Wie klingt München, wie Chiang Mai? Die Installation "Playback" von Dumb Type im Haus der Kunst verrät es. (Foto: Maximilian Geuter)

Wunderbar poetisch ist "Playback", eine zwischen 1989 und heute sich ständig weiterentwickelnde Sound-Installation. Wie klingt Chiang Mai? Wie Peking, Kapstadt, London, München, Teheran, Tokio und viele andere Städte? Dumb Type hat dazu befreundete Künstlerinnen und Künstler gebeten, die Sounds ihrer Städte aufzuzeichnen. Die Idee mag nicht neu sein, die Umsetzung wohl. Die Feldaufnahmen laufen auf 16 Plattenspielern, die auf Metallgestellen stehen. Je nach Tageszeit der Aufnahme wird der Turm in Licht getaucht und aus der Box darunter erklingt der Sound, mal ist es ein Solo, mal ein Chor. Chiang Mai übrigens klingt nach Vogelstimmen.

Eine vielschichtige Arbeit ist auch "Memorandum Or Voyage". Die Installation kombiniert drei frühere Arbeiten und besteht in der aktuellen und damit jüngsten Münchner Version aus einer 16 Meter breiten LED-Projektion. Die Vitalfunktionen von Menschen geben die Frequenz und den Sound der Arbeit vor, die Leben und Sterben mit der Reise Charles Darwins um die Erde verknüpft, so dass man sich am Ende fragt, ob man hier einer Reise ins Leben oder in den Tod folgt.

Detailansicht öffnen Die LED-Projektion "Memorandum Or Voyage" ist 16 Meter breit, damit bespielt Dumb Type einen der Räume im Haus der Kunst. (Foto: Maximilian Geuter)

Dumb Type wurden übrigens stark von Fujiko Nakaya beeinflusst, und es gab zahlreiche Kollaborationen. Deshalb reiste die inzwischen 88-Jährige zum Start der "Dumb Type"-Ausstellung nicht nur in München an, sie nahm auch Einflüsse in ihre eigene Installation auf. Weshalb die bislang 30000 Besucher vermutlich alle noch einmal kommen sollten, um die veränderte Präsentation zu sehen.

Dumb Type, Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, bis 11. September, Performance von David Russo in der Installation "Memorandum Or Voyage" von Dumb Type: 23. Juni, 19 Uhr.