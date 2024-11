„Ich finde es respektlos, Dubai-Schokolade so teuer zu verkaufen“

In München kann man die begehrte Süßigkeit inzwischen an mehreren Orten kaufen – und muss dafür nicht mehr Schlange stehen. Doch nicht nur beim Geschmack, auch bei den Preisen gibt es Unterschiede.

Von Sabine Buchwald

Schlange stehen für Dubai-Schokolade? Das muss in München nicht mehr sein. Es gibt diese so begehrte Süßigkeit mittlerweile von verschiedenen Anbietern, produziert in Münchner Konditoreien, aber auch von diversen etablierten Schokoladenfirmen. Die Qualität wie auch das Geschmackserlebnis variieren. Aber kaum jemand würde bei Vollmilch- oder Trauben-Nuss-Schokolade erwarten, dass sie immer gleich schmeckt. Außerdem gibt es Unterschiede im Preis: von 100 Gramm für vier Euro bis zu 20 Euro für 110 Gramm.