Kritik von Michael Zirnstein

Mit größter Spannung warteten die gut vorbereiteten Fans nicht etwa darauf, was Dua Lipa anhaben würde. Und was nicht. Das war von Stadt zu Stadt auf der „Radical Optimism“-Tour durch Europa auf den Youtube-Videos immer dasselbe: vom roten Spitzenstrampler und dem schwarzen Superwoman-Lack-Body mit Chanel-Choker bis zum Silberfetzen, der wie ein missglücktes Bleigieß-Ergebnis aussieht. Dass sie „sexy“ kann wie ein Supermodel, weiß man längst. Vielmehr fieberten die Fans – viele in passenden Ibiza-Disco-Pailettenkleidchen – Song Nummer acht entgegen, dem Überraschungsei jeder Show. Denn „dieser Teil ist der größte Spaß“, wie Dua Lipa auch in München („Servus“) auf Deutsch gut verständlich anmoderierte, da singe sie jeden Abend ein anderes lokales Lied.