Rund 3000 Passagiere sind in der Nacht auf Freitag am Münchner Flughafen gestrandet. Gegen 22.18 Uhr musste der Airport den Flugbetrieb zunächst teilweise, wenig später dann komplett einstellen. Der Grund: Im Umfeld des Flughafens und über dem Airport waren eine oder mehrere Drohnen gesichtet worden, die Deutsche Flugsicherung (DFS) sperrte deshalb gegen 22.30 Uhr die Start- und Landebahnen.

17 Flüge konnten deshalb nicht mehr am Abend in München starten. Wie viele Passagiere am Airport übernachten mussten oder in Hotels untergebracht wurden, konnte ein Sprecher des Flughafens am Freitag nicht genau beziffern. Im Terminal 1 stellte das Service-Team des Airports 400 Feldbetten auf, im Terminal 2 verharrten die Passagiere in mit Liegestühlen ausgestatteten Ruhezonen. Der Flughafen verteilte Decken, Getränke und Snacks. Zudem mussten 15 ankommende Flüge nach Stuttgart, Nürnberg, Wien und Frankfurt umgeleitet werden.

Nächtlicher Einsatz: Polizei und Feuerwehr rückten nach den Drohnensichtungen zum Flughafen München aus. (Foto: Jason Tschepljakow/dpa)

400 Feldbetten wurden im Terminal 1 aufgeschlagen. (Foto: Jason Tschepljakow/dpa)

Am nächsten Morgen lief der Flugbetrieb wieder regulär, am letzten Wochenende des Oktoberfests herrscht am Airport Hochbetrieb. Die gestrandeten Passagiere konnten nach Angaben des Flughafens umgebucht werden, einige Flüge wurden im Laufe des Tages nachgeholt. Dass es sich um relativ wenige ausgefallene Flüge handelt, liegt daran, dass zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens in München ein Nachtflugverbot für Passagierflüge herrscht. Nur Nachtluftpost- und Vermessungsflüge der DFS sind in dieser Zeit zugelassen sowie berechtigte Ausnahmefälle mit Sondergenehmigung.

Bei einer Drohnensichtung habe die Sicherheit der Reisenden „oberste Priorität“, erklärt die Flughafengesellschaft FMG. Meldeketten zwischen DFS, Flughafen und Polizeibehörden seien seit Jahren etabliert.

Nach einem Bericht der Bild-Zeitung, der sich auf eine nicht genannte deutsche Sicherheitsbehörde bezieht, sollen es laut Augenzeugenberichten fünf oder sechs größere Drohnen mit einem Durchmesser von um die 60 Zentimeter gewesen sein. Das konnten allerdings weder die am Flughafen stationierte Bundespolizei noch das Lagezentrum des bayerischen Innenministeriums am Freitag bestätigen.

Ebenso laut Bild-Bericht sollen mehrere Drohnen schon gegen 19.30 Uhr über dem Fliegerhorst Erding gesichtet worden sein. Auch diese Meldung konnte ein Bundeswehr-Sprecher auf Nachfrage nicht bestätigen. Die Bundeswehr betreibt in Erding ein Forschungszentrum, in dem auch unbemannte Flugkörper getestet werden. Dass es sich um diese Uhrzeit um Drohnen-Testflüge der Bundeswehr gehandelt haben könnte, schloss der Sprecher aus.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ließ in einem TV-Interview durchklingen, dass es sich wohl eher nicht um ein verirrtes Flugobjekt eines Hobbypiloten gehandelt habe. Dies sei kein Einzelfall, so Söder. Man lasse sich aber nicht nervös machen. „Ab jetzt muss gelten: abschießen statt abwarten!“

Kurz nach der Drohnensichtung am Abend suchten Beamte der Landes- und Bundespolizei das Gelände nach Flugobjekten sowie Verdächtigen ab, allerdings ohne Erfolg. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Über Details der Suche und der Drohnenabwehr geben die Sicherheitsbehörden keine Auskunft, aus „einsatztaktischen Gründen“, wie es hieß.

Das bayerische Innenministerium äußerte sich nicht über Details zu Anzahl und Größe der Drohnen sowie über mögliche Tatverdächtige oder Zusammenhänge mit anderen Drohnensichtungen in der jüngeren Vergangenheit. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ließ zu dem Vorfall am Nachmittag mitteilen: „Die Drohnensichtungen am Donnerstagabend über dem Flughafen München sind ein alarmierendes Zeichen. Sie zeigen deutlich: Die Bedrohung durch Drohnen ist real und nimmt zu. Unsere kritische Infrastruktur ist zunehmend gefährdet.“

Man wolle die rechtlichen Möglichkeiten der bayerischen Polizei deutlich erweitern, „damit sie sofort und effektiv gegen Drohnen vorgehen kann“, so Herrmann. „Das bedeutet auch, dass die Polizei bei akuter Gefahr Drohnen sofort abschießen darf. Dafür werden wir in Kürze einen Gesetzesentwurf vorlegen, um das bayerische Polizeiaufgabengesetz entsprechend zu ändern.“ Außerdem werde man die technische Ausrüstung der Polizei in diesem Bereich „kontinuierlich modernisieren und ausbauen“.

Am Freitagmorgen wurde der Flugbetrieb wieder gestartet. Der normale Betrieb lief an. (Foto: René Hofmann)

In den Abfertigungsbereichen herrschte nach der turbulenten Nacht reger Betrieb. Zu Oktoberfestzeiten ist der Airport besonders frequentiert. (Foto: René Hofmann)

Störungen mit Drohnen an den Flughäfen hierzulande haben nach Angaben der DFS deutlich zugenommen. Vor gut einer Woche hatte die Flugsicherung mitgeteilt, 2025 seien bis Ende August 144 Behinderungen durch Drohnen registriert worden. Im Vorjahr seien es im selben Zeitraum 113 Vorkommnisse gewesen, 2023 waren es 99. Allein am Flughafen Frankfurt am Main, dem größten deutschen Drehkreuz, wurden in diesem Jahr 35 Behinderungen gezählt. In München kam es laut DFS bis August bereits zu sechs Drohnensichtungen um den Münchner Flughafen, allerdings ohne Auswirkungen auf den Luftverkehr.

Drohnenflüge sind weniger als 1,5 Kilometer vom Flughafenzaun entfernt grundsätzlich nicht erlaubt. Wer dennoch eine Drohne in der Verbotszone steigen lässt und wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr verurteilt wird, dem droht in einem schweren Fall eine Strafe von mindestens einem Jahr bis zu zehn Jahren Haft.