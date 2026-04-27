Wann Tamara zum ersten Mal richtig Angst hatte? Als ihr Freund mit 140 Kilometern pro Stunde durch die 30er-Zone bretterte. Mit ihr war er immer nüchtern, hatte er immer gesagt. Als die Polizei die beiden aufhielt, wurde er auf Alkohol getestet. Das Ergebnis: null Promille. Null-Komma-null. Als er sich wieder ins Auto setzte, sagte er grinsend zu Tamara: „Wenn der wüsste, was ich gestern Abend alles geballert habe.“