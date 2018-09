27. September 2018, 20:09 Uhr München heute Drogenkonsumräume / Fußball-EM / Demonstration am 3. Oktober

Von Sara Maria Behbehani

Ausnahmsweise sind sich in der Politik einmal alle einig - oder sie tun zumindest so. Wann ist das in letzter Zeit schon mal vorgekommen? In solchen seltenen Momenten könnte man meinen, dass zwischen den einzelnen Parteien einmal Frieden einkehren würde. Doch weit gefehlt, gestritten wird trotzdem. Dann eben nicht mehr um die Sache an sich, sondern um die möglicherweise fragwürdige Intention, die Grund für die heraufbeschworene Einigkeit sein könnte.

Die Sache, um die es geht: In München soll es einen sogenannten Drogenkonsumraum, auch Fixerstube genannt, geben, in dem schwer Abhängige legal und medizinisch überwacht Drogen konsumieren können.

Diesen Raum wollen alle Stadtratsfraktionen für München. Sie scheitern bislang an der CSU-Staatsregierung, die das kategorisch ablehnt. Eben erst hat Ministerpräsident Markus Söder sein Nein bekräftigt, schreibt mein Kollege Kassian Stroh. Doch die Münchner CSU will ihre Parteifreunde im Landtag zu einem Kurswechsel bewegen und hat den Antrag für die Fixerstube selbst gestellt. So kommt es, dass die anderen Parteien natürlich Sturm laufen und der CSU vorwerfen, mit ihren Positionen Landtagswahlkampf zu betreiben, wie SZ-Redakteur Heiner Effern festhält. Ohne politischen Streit geht halt einfach nicht.

'74, '88, '06, '20, 2024 - München ist immer dabei Die Stadt ist bisher die einzige, die bei zwei Fußball-Europameisterschaften hintereinander Austragungsort sein wird. Zum Artikel

Millionen für die Spitzenforschung Vier gemeinsame Projekte der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität werden als "Exzellenzcluster" gefördert. Das hat eine Kommission aus Politikern und Wissenschaftlern nun bekanntgegeben. Zum Artikel

Das nächste große Ding Die Organisatoren der "Ausgehetzt"- und der "noPAG"-Kundgebungen rufen jetzt gemeinsam zum Protest auf: Am 3. Oktober werden in München mehrere Zehntausend Demonstranten erwartet. Zum Artikel

Im Löwenbräuzelt soll Freibier nicht verrechnet worden sein Bei einer Nachprüfung der Umsatzzahlen waren fehlerhafte Angaben festgestellt worden. Auch beim Bedienungsgeld, das die Gäste pro Mass Bier bezahlen, soll etwas falsch gelaufen sein. Zum Artikel

Wiesn und sexuelle Übergriffe: Männer, redet halt mit den Frauen! Grapschen ist strafbar, darunter leiden auf dem Oktoberfest nun vor allem die Männer. Das behauptet eine Fernsehsendung. #Metoo hat anscheinend bislang wenig verändert. Dabei wäre es so einfach. Zum Artikel

Die Wiesn wächst, der Müll wird weniger Tatsächlich ist die Müllmenge sogar um 90 Prozent gesunken. Das Entsorgungskonzept ist so ausgeklügelt, dass das Oktoberfest zu den saubersten Großveranstaltungen überhaupt zählt. Zum Artikel

Alles ist gut - Kinotour mit Gästen und Filmcrew | 28.09. City Kinos Die Produzenten Trini Götze und David Armati Lechner, Regisseurin Eva Trobisch und Hauptdarstellerin Aenne Schwarz zeigen den bewegenden Film über eine Frau, die über eine Vergewaltigung schweigt und in eine Ohnmacht verfällt, in der ihr das Leben entgleitet.

Ben Caplan | 30.09. Ampere Der Kanadier Ben Caplan hat eine unglaubliche, voluminöse Stimme. Wunderschöner Songwriter-Folk, um sich bezaubern zu lassen.

Fünf Jahre Hamman von Mier | 28.09. iv / Kunst und Forum Das Kollektiv Hamman von Mier, bestehend aus zwei visuellen Künstlerinnen und Verlegerinnen, wird fünf Jahre alt und blickt auf medienübergreifende und raumeinnehmende Arbeit sowie die Gründung eines Kunstbuchverlags zurück.

Landtag: Söder huldigt Bayern, der CSU und sich selbst

Der Ministerpräsident zieht im Landtag während der letzten Plenarsitzung der Legislaturperiode eine zufriedene Bilanz. Doch er ahnt: Die bevorstehende Wahl wird vieles verändern. Zum Artikel

