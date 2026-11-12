Die Kriminalpolizei hat in München im Zimmer eines 20-Jährigen fast 900 Gramm Heroin sichergestellt. Fachleute der Polizei schätzen den Wert auf 45 000 Euro.

Die Beamten ermittelten gegen den Mann wegen des Verdachts auf Drogenhandel im Bereich der Landwehrstraße im Bahnhofsviertel. Die Staatsanwaltschaft erwirkte am Donnerstag beim Amtsgericht schließlich einen Durchsuchungsbeschluss, da ein konkreter Tatverdacht vorlag.

Der 20-Jährige lebte in einem angemieteten Zimmer im Bereich des Bahnhofsviertels. Die Beamten fanden neben dem Heroin entsprechendes Verpackungsmaterial und einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Der Mann wurde festgenommen und wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angezeigt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.