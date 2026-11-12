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Drogenhandel in MünchenPolizei findet fast 900 Gramm Heroin bei 20-Jährigem

Die Polizei war im Münchner Bahnhofsviertel im Einsatz, um einen Drogendealer festzunehmen (Symbolbild).
Die Polizei war im Münchner Bahnhofsviertel im Einsatz, um einen Drogendealer festzunehmen (Symbolbild).
Robert Haas

Der mutmaßliche Drogendealer hatte sich in einem Zimmer im Bahnhofsviertel eingemietet. Die Kriminalpolizei findet dort auch Verpackungsmaterial und Bargeld.

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Die Kriminalpolizei hat in München im Zimmer eines 20-Jährigen fast 900 Gramm Heroin sichergestellt. Fachleute der Polizei schätzen den Wert auf 45 000 Euro.

Die Beamten ermittelten gegen den Mann wegen des Verdachts auf Drogenhandel im Bereich der Landwehrstraße im Bahnhofsviertel. Die Staatsanwaltschaft erwirkte am Donnerstag beim Amtsgericht schließlich einen Durchsuchungsbeschluss, da ein konkreter Tatverdacht vorlag.

Der 20-Jährige lebte in einem angemieteten Zimmer im Bereich des Bahnhofsviertels. Die Beamten fanden neben dem Heroin entsprechendes Verpackungsmaterial und einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Der Mann wurde festgenommen und wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angezeigt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

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