Er dürfte einer der ältesten Dealer sein, den Münchner Drogenfahnder jemals geschnappt haben: Am Samstagnachmittag ging ihnen nach Angaben eines Polizeisprechers am Rosenheimer Platz in Haidhausen ein 82 Jahre alter gebürtiger Wiener ins Netz. In Fingerlinge verpackt hatte der Mann Kokain im Straßenverkaufswert von mehreren Tausend Euro dabei. Außerdem stellten die Fahnder mehrere Hundert Euro Bargeld sicher. Der 82-Jährige, der in Ulm lebt, beteuerte, er habe nie selbst Drogen konsumiert. Den Erlös aus dem Rauschgifthandel verwende er, um seine Rente aufzubessern und seine bescheidene Lebenssituation etwas erfreulicher zu gestalten, erklärte er den verdutzten Kriminalpolizisten.