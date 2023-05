Landgericht München:Der Koksdealer mit dem Kryptohandy

Von Susi Wimmer

"Neuer" kaufte gerne Koks, "brate" lieferte 30 Kilo Marihuana und "MrGhostXXX" noch ein paar Kilo Kokain dazu: Via Kryptohandy soll der 36-jährige Milan I. von München aus einen rasanten An- und -verkauf von Drogen aller Art betrieben haben, "im dreistelligen Gramm- beziehungsweise Kilogrammbereich", so sieht es die Staatsanwaltschaft. Vor der 29. Strafkammer am Landgericht München I ging es allerdings zum Prozessauftakt in keinster Weise um Schuld oder Unschuld des Angeklagten, sondern vielmehr um die Frage, ob die Verkaufschats aus dem verschlüsselten Handyanbieterdienst EncroChat vor Gericht als Beweismittel zulässig sind.