Drogenfahndern des Polizeipräsidiums München ist in der vergangenen Woche die Festnahme zweier mutmaßlicher Drogendealer geglückt: Ihnen war aufgefallen, dass in einem Wohnheim nahe dem Giesinger Bahnhof reger Besucherverkehr herrschte und auch immer wieder einmal kleine Tütchen übergeben wurden.

Am vergangenen Montag wurde in dem Wohnheim durchsucht - und tatsächlich wurden größere Mengen Rauschgift gefunden, darunter allein zwei Kilogramm Marihuana, etwas Kokain und Amphetamine. Die Drogen gehörten offenbar einem 24-Jährigen und einem 25-Jährigen; beide wurden festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ am nächsten Tag Haftbefehle, die beiden Beschuldigten sitzen jetzt in Untersuchungshaft.