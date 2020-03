München fährt die Testkapazitäten auf das Coronavirus weiter hoch. Ab sofort steht eine zweite Drive-in-Station auf der Theresienwiese bereit. Diese wird von der Stadt, der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) und der gemeinnützigen Ambulanz Rettung und Zivilschutz gemeinsam geführt. Die Station sei bereits in Betrieb, teilte das Gesundheitsreferat am Dienstag mit. Am Montag haben die Ärzte dort 341 Abstriche entnommen. Auch diese Station, ebenso wie die Station an der Bayernkaserne, sei ausschließlich für Personen bestimmt, bei denen ein begründeter Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion bestehe. Wer in einem Risikogebiet war und Symptome aufweist, soll erst bei der Hotline 11 61 17 anrufen und bekommt dort einen Termin für die Testung auf der Theresienwiese. Personen ohne Termin würden vor Ort abgewiesen, heißt es. Die neue Station ist von Montag bis Sonntag von acht bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich ist von der Staatsregierung eine dritte Teststation geplant. Das Kabinett hat am Dienstag die Einrichtung einer "Drive-through-Teststation" an der Georgenstraße in der Maxvorstadt beschlossen. Organisieren soll sie das Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität.