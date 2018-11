5. November 2018, 19:12 Uhr München heute Dritte Startbahn / Aktionswoche zu Gewalt gegen Frauen / Studierende Abgeordnete

Nachrichten und Lesenswertes aus München.

Von Kassian Stroh

Es ist paradox: Da verschiebt die neue bayerische Koalitionsregierung mal eben eines der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands um mindestens fünf Jahre - und es fühlt sich an, als sei nichts passiert. Bis zur nächsten Landtagswahl wollen CSU und Freie Wähler nichts unternehmen in Sachen Bau der dritten Startbahn am Flughafen, so haben sie es in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Aber ändert das auch was?

Seit sechs Jahren, seit die Münchner in einem Bürgerentscheid den Bau abgelehnt haben, befand sich das Thema in einer Debatten-Dauerschleife: Mal setzte die CSU-Regierung die Stadt München unter Druck, doch zuzustimmen; mal machten Gedankenspiele die Runde, die Stadt einfach zu übergehen. Zugleich blieb die Zahl der Flugbewegungen unter den Langzeitprognosen, sodass es selbst für die Startbahn-Befürworter schwer war, die unbedingte, sofortige Notwendigkeit des Ausbaus öffentlich zu untermauern. Ja, selbst die Lufthansa findet inzwischen, vor 2030 brauche es die Piste nicht. Und jetzt also fünf Jahre mehr, in denen nichts passiert.

Was das bedeutet, habe ich mit meinen Kollegen Heiner Effern und Wolfgang Wittl analysiert. Und der Luftfahrtexperte der SZ, Jens Flottau, erklärt, warum dieses Projekt weit mehr ist als ein rein bayerisches oder gar münchnerisches. Wer sich indes im Flughafen-Umland umhört, der erfährt, dass die Anwohner mitnichten jubeln über fünf Jahre mehr Ruhe. Sie hätten gerne endlich Planungssicherheit, wie es weitergeht im Erdinger Moos. Die aber kommt, wenn überhaupt, im Jahr 2023 oder später. Und dann ist der Ausbaubeschluss auch schon 18 Jahre alt.

Das Wetter: viel Sonne bei wenigen Wolken. Es bleibt weiter trocken. Die Temperaturen steigen auf 18, bei stärkerem Föhn bis 20 Grad an.

"Niemand will mehr miteinander sprechen" Die Autorin Margarete Stokowski sagt eine Lesung in der Münchner Buchhandlung Lehmkuhl ab - weil dort Bücher eines rechten Verlags verkauft werden. Ein Anruf bei Geschäftsführer Michael Lemling. Zum Interview

Zwei 14-Jährige auf brutalem Raubzug Mit Schlägen und Kopftritten gehen die Schüler auf andere Jungen los. Dafür verhängt das Amtsgericht nun Arreststrafen gegen die Täter. Zum Artikel

Aktionswochen zu Gewalt gegen Frauen Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November gibt es ein Programm mit 40 Veranstaltungen. Ein breites Aktionsbündnis aus 44 Organisationen hat die Veranstaltungen organisiert. Zum Artikel

Kraftwerk München-Nord: FDP will zweiten Kohle-Entscheid Mit dem Bürgerentscheid "Saubere Luft" sollte der Kohleblock des Heizkraftwerks Nord bis Ende 2022 abgeschaltet werden. Allerdings ist noch immer unklar, welche sinnvollen Alternativen es gibt. Zum Artikel

Der Affront | 06.11. ABC Kinos Kamel El Basha gewann in Venedig den Volpi Cup als bester Darsteller für seine darstellerische Leistung in diesem libanesischen Dramafilm von 2017, der von Regisseur Ziad Doueiri zusammen mit Joelle Touma geschrieben wurde. Unwahrscheinlich anrührend!

Die offene Stadt: Eine Ethik des Bauens und Bewohnens | 06.11. Liter Wie können Bewohner mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen eine friedliche Koexistenz führen? Richard Sennett stellt die Frage nach der Beziehung zwischen urbanem Planen und konkretem Leben.

Das ferne Land | 06.11. Volkstheater Ein Sterbender nimmt Abschied. Oder versucht es zumindest. Nicolas Charaux inszeniert "Das ferne Land" und lässt Emotionen hochkochen. Wann ist der richtige Zeitpunkt um Abschied zu nehmen?

Landtag: AfD-Kandidat fällt bei der Wahl des Landtagspräsidiums durch

Bayerns neuer Landtag tritt zum ersten Mal zusammen und schon zeigt sich, wie es weitergehen könnte: Die AfD fühlt sich benachteiligt, der Rest hält zusammen. Zum Artikel

