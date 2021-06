ÖDP und Linke/Freie Wähler fordern in einem Dringlichkeitsantrag OB Dieter Reiter (SPD) auf, sich dafür einzusetzen, dass die Polizei bis auf weiteres keine Einsätze mehr gegen Umweltaktivisten unternimmt, die dort seit Mai gegen eine Rodung von Teilen des Forst Kasten protestieren. Schließlich sei das Waldstück, in dem Demonstranten campen und am Wochenende zum zweiten Mal Bäume besetzt haben, Eigentum der Münchner Heiliggeistsozial-Stiftung, deren Stiftungsrat der Sozialausschuss ist. ÖDP und Linke kritisieren, dass durch die Räumung der Bäume Anfang der Woche ein Aktivist "gleich mehrfach in Lebensgefahr" gebracht worden sei. Der Sozialausschuss vertagte den Beschluss, Polizei und Kreisverwaltungsreferat sollen Stellung nehmen.