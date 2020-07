Die Vorwürfe an die Stadt sind deutlich: "Das Kindeswohl ist gefährdet", die Situation für die betroffenen Menschen sei "psychisch kaum erträglich", zudem berge die Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften "eine Menge anderer gesundheitlicher Probleme, besonders für Schwangere, Kleinkinder und kranke Menschen". Dieser Dringlichkeitsantrag von Grünen und SPD zielt direkt auf das städtische Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU), das in München als Gesundheitsbehörde zuständig ist für die Lebensverhältnisse in kommunalen und staatlichen Flüchtlingsunterkünften.

In dem Antrag forderte die grün-rote Rathauskoalition am Mittwoch das RGU auf, gemeinsam mit der Regierung von Oberbayern für die Quarantäne-Einrichtungen in München "schnellstmöglich ein Konzept zu erstellen", wie die Menschen in den Flüchtlingsunterkünften trotz Beschränkungen ausreichend Zeit bekommen können, um an die frische Luft zu gehen. Denn gerade an sonnigen Tagen sind offenbar insbesondere in einer Container-Unterkunft in Freiham Temperaturen von mehr als 50 Grad Celsius gemessen worden, heißt es in dem Antrag.

Mit dem Virus infizierte Menschen, die in staatlichen oder kommunalen Gemeinschaftsunterkünften in München leben, werden derzeit in die staatliche Unterkunft der Funkkaserne am Frankfurter Ring gebracht. Kontaktpersonen werden samt der gesamten Unterkunft unter strenge Quarantäne gestellt. Die Menschen in den betroffenen Einrichtungen klagen seit Wochen über psychische und physische Belastungen wegen der Quarantäne.