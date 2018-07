25. Juli 2018, 18:49 Uhr Dringender Bedarf 300 Millionen Euro für neue Schulcontainer

München wird 18 neue Pavillonanlagen für 300 Millionen Euro errichten. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Damit trägt das Bildungsreferat dem explosiven Bevölkerungswachstum Rechnung. Nur mit den flexiblen Bauten könne man den Bedarf an Schulen und Kitas decken, heißt es in der Beschlussvorlage. Der Schwerpunkt des fünften Containerprogramms wird im Münchner Norden liegen. Die Grünen kritisierten, dass eine solch umfangreiche Initiative im Schnellverfahren durch den Stadtrat gepeitscht werde. Die vorliegenden Informationen seien viel zu ungenau und nicht mehr zu überprüfen gewesen, sagte Stadträtin Sabine Krieger. Ihre Fraktion sehe auch den Bedarf, will aber auf keinen Fall Pavillons auf Grünflächen aufbauen lassen. Das Bildungsreferat hatte schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass angesichts der Platznot höchster Zeitdruck herrsche. Die 18 Containeranlagen müssten wegen erneut höherer Bedarfsprognosen bis zum Schuljahresbeginn 2019 stehen. Die Ausschreibungen und Vergaben seien sofort zu starten. Deshalb habe man auf Vorberatungen in den Ausschüssen verzichtet und den Beschluss sehr kurzfristig in die Vollversammlung einbringen müssen.