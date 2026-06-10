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Konzert in der IsarphilharmonieSinfonischer Spaß mit „Dreiviertelblut“

Lesezeit: 2 Min.

Skurille Späße, orchestral umrahmt: Die „Dreiviertelblut“-Masterminds Gerd Baumann (rechts) und Sebastian Horn (im Cat Suit).
Skurille Späße, orchestral umrahmt: Die „Dreiviertelblut“-Masterminds Gerd Baumann (rechts) und Sebastian Horn (im Cat Suit). Oliver Hochkeppel

Das Beste aus allen musikalischen Welten: Sebastian Horn und Gerd Baumann feiern mit ihrem „Dreiviertelblut“ in der Isarphilharmonie opulent die zehnjährige Zusammenarbeit mit den Münchner Symphonikern.

Kritik von Oliver Hochkeppel

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2012 gründeten Sebastian Horn und Gerd Baumann Dreiviertelblut, um der bayerischen Volksmusik das Tümliche auszutreiben und sie mit dem Pop zu vermählen, ohne populistisch zu werden. Wie gut das gelang und wie populär das deshalb wurde, konnte man jetzt wieder in der frühzeitig ausverkauften Isarphilharmonie erleben.

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