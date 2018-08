21. August 2018, 18:45 Uhr Dreiste Trickbetrüger Rentnerinnen fallen auf falsche Handwerker rein

Es vergeht in der Stadt so gut wie kein Tag, an dem nicht ältere Menschen aus Gutgläubigkeit Opfer von Betrügern und Trickdieben werden. Einmal sind es falsche Polizisten, ein anderes Mal falsche Handwerker. Auf zwei solche fiel am Montag gegen 11.15 Uhr eine 83 Jahre alte Münchnerin herein. Die Frau war gerade vom Einkaufen zu ihrer Wohnung an der Schedelstraße in Laim zurückgekommen, da teilte ihr ein Mann, den sie zuvor mit einem anderen vor dem Haus gesehen hatte, mit, dass dort gerade Arbeiten stattfänden. Sie solle deshalb das Wasser laufen lassen, um zu sehen, ob es verschmutzt sei. Weil die Frau dazu auch ins Bad musste, schloss sie die Wohnungstür, obwohl sie von dem vermeintlichen Handwerker gebeten worden war, diese offen stehen zu lassen. Als der Mann die Wohnung verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass aus ihrem Nachtkästchen Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet worden waren. Der falsche Handwerker soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hatte eine normale Statur, dunkle schwarze Haare und sprach Hochdeutsch. Den Mittäter beschreibt die Frau als ebenso groß, etwas korpulenter und gut gekleidet.

Der Wassertrick klappte am gleichen Tag um die Mittagszeit auch bei einer 81-jährigen Sendlingerin. Bei ihr hatten zuerst zwei Männer geklingelt, die sich als Scherenschleifer ausgaben. Die Rentnerin lehnte ihre Dienste ab. Als einer der beiden Männer zurückkam und sagte, er sei Mitarbeiter der Wasserwerke, ließ ihn die Frau ein. Sie ging bereitwillig ins Bad, um zu warten, bis warmes Wasser käme. In dieser Zeit wurden ihr Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise (Tel. 089/2910-0).