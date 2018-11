20. November 2018, 18:51 Uhr Drei Verletzte Geisterfahrer verursacht schweren Unfall

Ein Geisterfahrer hat am Montagabend auf der A 95 einen spektakulären Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Der Mann, ein 80-jähriger Taxifahrer aus dem Raum Augsburg, war gegen 21.20 Uhr an der Anschlussstelle Wolfratshausen falsch auf die Fahrbahn Richtung München gefahren. Laut Polizei fuhr der Mann, der in Richtung Garmisch wollte, etwa vier Kilometer, bis es zum Zusammenstoß kam. Der 80-Jährige, der mit 150 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein soll, hatte erst das Auto einer 51-jährigen Münchnerin touchiert. Anschließend krachte der Taxifahrer frontal in den Wagen eines 37-jährigen Münchners. Alle drei in den Zusammenstoß verwickelten Personen wurden mittelschwer verletzt, blieben ansprechbar und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei spricht von einem "Wunder", dass nicht mehr passiert sei. Den Materialschaden schätzt sie auf rund 120 000 Euro. Die Autobahn war für zwei Stunden gesperrt.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, hätte der Taxifahrer eigentlich schon am Nachmittag zurück in Augsburg sein sollen. Die Taxizentrale hatte den Mann deshalb angerufen. Doch am Telefon habe der Fahrer keine sinnvollen Angaben machen können. Daher ortete das Unternehmen das Taxi per GPS und alarmierte die Polizei. Ein Streifenwagen wäre dabei auf der A 95 fast mit dem Falschfahrer kollidiert. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass der Taxifahrer Diabetiker ist. Körperliche Beeinträchtigungen infolge von Unterzucker könnten den Unfall ausgelöst haben.