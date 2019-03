1. März 2019, 18:53 Uhr Drei Verletzte Explosion in Karlsfeld

In einem Wohnhaus in Karlsfeld hat sich am Freitag um 16.30 Uhr eine Explosion ereignet, bei der sich drei Männer mittelschwere Verbrennungen zugezogen haben. Ein 17-Jähriger musste mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Laut Polizei haben die drei Männer in dem derzeit unbewohnten Haus einen Teppich verlegt und dabei einen leicht entzündlichen Kleber verwendet, daneben sei ein mit Propangas betriebener Heizstrahler gestanden. Ein Funke oder die Hitze seien wohl ursächlich für die Explosion gewesen.