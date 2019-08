Nach einem Familienstreit hat ein 36-jähriger Mann in Ramersdorf am Mittwoch sein Elternhaus in Brand gesteckt. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, der Mann sei gegen 22 Uhr zur Tankstelle gelaufen, habe einen Kanister Benzin gekauft und den Kraftstoff anschließend im Schlafzimmer seiner Eltern ausgegossen und angezündet. Dabei gab es eine Verpuffung und der Mann zog sich Verbrennungen an Händen und Armen zu. Sein 56 Jahre alter Vater und die 52-jährige Mutter hielten sich derweil im Wohnzimmer auf. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte anrückten, hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen und aus dem Dachstuhl loderten meterhohe Flammen. Der Rettungswagen brachte die Familie ins Krankenhaus - um die Brandwunden des Sohnes zu versorgen und die Rauchvergiftungen der Eltern zu behandeln. Die Feuerwehr brauchte mehr als 40 Minuten, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Der Sohn räumte die Tat ein. Am Donnerstag erließ ein Richter Haftbefehl.