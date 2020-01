Das Motiv für das Verbrechen am Wochenende in einem Starnberger Einfamilienhaus ist weiter unklar - ebenso die Herkunft der illegalen Waffen, mit denen ein 21-Jähriger seine Eltern im Schlafzimmer erschossen und sich danach selbst getötet haben soll. Von diesem Tathergang geht die Kripo Fürstenfeldbruck auch aufgrund der Obduktionsergebnisse aus. Dem Vernehmen nach verwendete der Sohn auch eine ältere Pistole der Marke Walther, Kaliber 6,35 Millimeter, aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Bei der Gewalttat wurde auch der Familienhund von einer Kugel getroffen, er überlebte. Der mutmaßliche Schütze galt als Waffennarr und Sonderling. Die Polizei erwischte ihn vor einiger Zeit vor dem Starnberger Bahnhof Nord mit einer aufgebohrten Schreckschusspistole, die laut Polizei zu einer scharfen Waffe umgebaut worden war. Die Pistole wurde sichergestellt. Zudem fiel er auf, weil er mit einem Kameraden in einem Wald nahe seinem Elternhaus ohne rechtliche Erlaubnis mit Softair-Waffen und Aluminiumkugeln herumgeballert hatte. Die Ermittler suchen weiter nach Spuren in dem Anwesen, in dem sich die Bluttat ereignet hat, und versuchen, das Verbrechen zu rekonstruieren.