Drei-Sterne-Koch und Küchenchef Jan Hartwig vom Restaurant Atelier im Hotel Bayerischer Hof findet, dass Verbraucher sich mehr informieren müssten, was auf ihrem Teller landet und wo die Lebensmittel her kommen.

Ein Spitzenkoch braucht heutzutage auch eine gewisse Gelassenheit, um den Stress in der Küche zu ertragen. Aber manchmal platzt auch einem Drei-Sterne-Koch der Kragen. Für Jan Hartwig vom Atelier im Bayerischen Hof ist dieser Punkt erreicht, wenn es um billige Lebensmittel geht. Vor kurzem machte er seinem Ärger in den sozialen Medien Luft, weil sein Kollege Johann Lafer zusammen mit der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CSU) in einer Werbeveranstaltung mit Discounterware kochte. Die Vorgänge um die Fleischfabrik Tönnies in Gütersloh waren nun erneut Anlass für ihn, sich öffentlich zu äußern.

SZ: Herr Hartwig, Sie fordern, es müsse endlich "Schluss sein mit der Ausbeutung von Mensch und Tier". Wer muss da handeln? Die Politik, wir alle?

Hartwig: Im Prinzip natürlich wir alle. Ohne Nachfrage kein Angebot, ohne Angebot keine Nachfrage. Es ist zu kurz gedacht zu sagen: Die Politik ist schuld oder die Lebensmittelindustrie. Letztlich ist der Verbraucher schon gefordert, sein Konsumverhalten zu überdenken. Da geht es mit dem Respekt für das Tier los. Wenn aber die Konsequenz ist, für weniger Fleisch sehr viel mehr Geld zu bezahlen, dann ist das leider auch etwas sehr Undeutsches.

Die deutsche Schnäppchenmentalität?

Ja. Ich habe 2006 bei Klaus Erfort im Saarland gearbeitet, an der Grenze zu Frankreich. Da hat man eine ganz andere Einstellung zum Essen und Trinken. Das Saarland ist nicht das reichste Bundesland, aber da spürt man schon ein ganz anderes Verhältnis zu Lebensmitteln. Als zum Beispiel in Niedersachsen, wo ich herkomme.

Es muss ja auch nicht immer Tier sein?

Ja. Man sollte wegkommen von dem Gedanken, dass man ohne Fleisch nicht richtig gegessen hat. Jeden Tag Fleisch ist auch gar nicht gesund. Und das sage ich, der ich wirklich gerne Fleisch esse! Man sollte es als etwas Besonderes sehen. Im 19. Jahrhundert lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch bei 14 Kilo, heute ist er bei 60 Kilo. Das sind etwa 170 Gramm am Tag!

Mittlerweile kann gutes Gemüse durchaus schon teurer sein als Fleisch.

Das ist ganz schlimm. Was die Fleischindustrie da veranstaltet, ist zum Teil wirklich absurd. Es gibt da zum Beispiel die sogenannte Ringelschwanzprämie. Man bekommt für ein Ferkel fünf Euro und für ein ausgewachsenes Schwein 16,50 Euro, wenn der Schwanz intakt ist. Meistens fehlt er, weil er entweder kupiert oder von anderen Schweinen abgebissen wurde: Ein Zeichen dafür, dass so ein Tier im wahrsten Sinne des Wortes schweinemäßig behandelt wurde. Der aktuelle Preis für ein Kilo Schwein ist 1,32 Euro, glaube ich. Aber die Statussymbole für uns sind ein fetter Grill auf der Terrasse und ein superbilliges, mariniertes Nackensteak. Und wenn sich einer einen neuen Fernseher kauft, dann kann er dir detailliert aufzählen, wo der seine Vor- und Nachteile hat. Wer aber kann einem erzählen, wo sein Fleisch herkommt, wie die Tiere aufgezogen wurden? Kaum jemand. Das ist eine Frage der Einstellung, und da ist dann irgendwann auch die Politik gefordert.

Sie haben Julia Klöckner ziemlich angegriffen wegen einer Werbeaktion mit Johann Lafer. Was gab da den Ausschlag?

Die haben da für eine Boulevardzeitung ein Billigmenü für zwei Euro pro Gang gekocht - mit Hackfleisch der Tierwohllabelstufe 1, das ist die allerniedrigste. Das als Landwirtschafts- und Ernährungsministerin auch noch zu propagieren, finde ich schäbig. Übrigens auch von meinem Kollegen. Ich habe ihr geschrieben und sie nach ihren Beweggründen gefragt. Sie hat nie darauf geantwortet. Seitdem ich das auf Instagram angemerkt habe, lässt sie neuerdings sogar meine völlig normalen, sachlichen Fragen auf ihrem Profil löschen. Für eine Politikerin einer ganz normalen Volkspartei wie der CDU ist das meiner Meinung nach schon ziemlich armselig.