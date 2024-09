Interview von Sarah Maderer

Drei Zutaten, sieben Tage, 89 Bars: Bei der Negroni Week werden Münchens Barleute ab kommendem Montag wieder Gin, Campari und Wermut zum leuchtend roten Aperitifklassiker verrühren und auch eigene Interpretationen anbieten. Die Kreationen werden nicht langweiliger, auch wenn die internationale Cocktail-Aktion in diesem Jahr schon zum zwölften Mal stattfindet. Vier Barkeeper aus München haben uns ihre Negroni-Rezepte vorgestellt, und so viel vorab: Der Trend geht in Richtung Mittel- und Südamerika.